Frau nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Wien in Lebensgefahr

Wien – Im Zuge einer Wohnungsöffnung im Bereich des Gürtels in Wien-Landstraße haben Einsatzkräfte am Donnerstagmittag eine Frau mit massiven Verletzungen vorgefunden. Die Berufsrettung brachte die 26-Jährige umgehend in ein Spital. Die Ärzte stellten dort Spuren schwerer Gewaltanwendung fest, auch ein Sexualdelikt werde nicht ausgeschlossen, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitagvormittag. Die Frau schwebt weiter in Lebensgefahr.

„Sie war grundsätzlich in einem sehr schlechten Allgemeinzustand“, sagte ein Sprecher der Berufsrettung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die 26-Jährige bereits dehydriert gewesen und habe verwahrlost gewirkt. „Sie war dementsprechend sehr schlecht ansprechbar.“

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau „bereits mehrere Tage in der Wohnung gelegen ist“, wie ein Sprecher gegenüber der APA erklärte. Er sprach von Hämatomen und Schürfwunden am Körper der Österreicherin. Ob sie tatsächlich missbraucht worden sei, müssten „die Untersuchungen und Ermittlungen zeigen“, sagte der Polizeisprecher. „Derzeit sieht es jedoch so aus, da ihre Verletzungen deutlich darauf hinweisen.“

Mutter soll einvernommen werden

Angaben zu den Hintergründen der mutmaßlichen Gewalttat habe die Wienerin jedenfalls nicht mehr machen können. Ihr Zustand habe dies nicht mehr zugelassen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

Zu dem Einsatz war es am Donnerstag gegen 13.00 Uhr gekommen. Die Mutter der Frau hatte zuvor Vermisstenanzeige auf einer Polizeiinspektion in Niederösterreich erstattet, weil sie ihre Tochter nicht erreichen konnte. Die Mutter soll nun durch die Polizei befragt werden. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. (APA, TT.com)