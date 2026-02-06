Förderpreis der Sparkasse Imst hält heuer 55.000 Euro für Oberländer Initiativen bereit

Seit 2016 fördert die Sparkasse Imst Privatstiftung Initiativen aus den Bereichen Kunst/Kultur/Brauchtum, Karitatives, Soziales, Bildung/Wissenschaft sowie Jugend/Sport. 62 Einreichungen wurden seither mit 359.000 Euro prämiert.

Imst – Der seit 2016 ausgelobte Förderpreis der Sparkasse Imst Privatstiftung prämiert alljährlich regionale Projekte in den Bezirken Imst und Landeck. „Wir möchten Menschen und Organisationen unterstützen, die sich mit viel Einsatz für das Gemeinwohl im Tiroler Oberland engagieren“, erklärt Erwin Bouvier, Vorstand der Sparkasse Imst Privatstiftung. In den vergangenen zehn Jahren wurden so 62 Projekte prämiert und gesamt 359.000 Euro dafür ausgeschüttet.

Gefördert werden Vorhaben aus den Bereichen Kunst/Kultur/Brauchtum, Karitatives, Soziales, Bildung/Wissenschaft sowie Jugend/Sport. Im Vorjahr wurden die HAK/HAS Imst, der Behindertensportverein Region Imst, das Talkesselmarketing Landeck, der Brotbackverein „zommbacken“, das Imster Alten- und Pflegeheim „Haus am Weinberg“, der Zweigverein Ökozentrum, der Rotary Club Imst-Landeck sowie die Stadtbühne Imst für ihr Engagement prämiert. Insgesamt wurden 46.000 Euro ausgeschüttet.

Einreichungen sind bis zum 31. Mai 2026 online unter www.sparkasse.at/imst/stiftung möglich. Für diese Ausschreibung stehen insgesamt heuer 55.000 Euro zur Verfügung.