Skandal um Babynahrung weitet sich aus: Schwerpunkt-Aktion auch in Tirol

Das Problem mit verunreinigter Babynahrung wird immer größer. Zuletzt musste der Schweizer Danone-Konzern am Donnerstag mehr als 90 Chargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückrufen. Nun hat das Gesundheitsministerium eine österreichweite Schwerpunkt-Aktion beauftragt. Wie gefährlich ist der Stoff in der Babymilch?