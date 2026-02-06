Toxin im Milchpulver
Skandal um Babynahrung weitet sich aus: Schwerpunkt-Aktion auch in Tirol
Verschiedene Chargen von Baby-Anfangsmilch und Folgemilch der Marken Aptamil und Milumil sind von dem Rückruf betroffen.
© BARBARA GINDL
Das Problem mit verunreinigter Babynahrung wird immer größer. Zuletzt musste der Schweizer Danone-Konzern am Donnerstag mehr als 90 Chargen von Aptamil und Milumil in Österreich zurückrufen. Nun hat das Gesundheitsministerium eine österreichweite Schwerpunkt-Aktion beauftragt. Wie gefährlich ist der Stoff in der Babymilch?