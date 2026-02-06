Jazzgrößen gastieren wieder in Tirol: 26. Auflage von artacts in St. Johann

St. Johann – Das Festival artacts muss man Jazzfreunden nicht mehr vorstellen. Zum 26. Mal organisiert Hans Oberlechner mit einem kleinen Team von Musik-Enthusiasten diesen renommierten Veranstaltungsreigen für Jazz und improvisierte Musik in der Alten Gerberei in St. Johann in Tirol, heuer von 5. bis 8. März.

Zum Auftakt wird in der Galerie der Marktgemeinde St. Johann die Fotoausstellung „Return to Forever“ eröffnet (5. März, 19 Uhr). Arbeiten von FotografInnen, die artacts über das erste Vierteljahrhundert begleitet haben, sind zu sehen. Dawid Laskowski, einer dieser Fotografen, hat die Organisation übernommen.

Neue Klangerlebnisse sind der Anspruch der Veranstaltung. Das Line-up der drei Konzerttage führt wieder bekannte MusikerInnen nach Tirol, wie das Sonic Fiction Orchestra, oder Pianistin Ingrid Schmoliner zusammen mit Drummer Martin Brandlmayr.