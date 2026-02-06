„Frage der Gerechtigkeit“: Kanzler will medizinische Versorgung für Asylwerber einschränken

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will eine medizinische Versorgung für Asylwerber einschränken. Die Volksbefragung zur Wehrpflicht verteidigt er: „Es kann kein Fehler sein, die Österreicher einzubinden.“ Was er von der ÖGK-Forderung von Landeshauptmann Mattle und einer SPÖ-Befragung zu Vermögenssteuern hält, sagt er im Interview.