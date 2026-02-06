Nächster Schritt im Hochwasserschutz: Erschließung von Telfs-Bairbach ab März

Beim insgesamt rund 20 Mio. Euro schweren Hochwasserschutzprojekt Mösern-Pettnau steht der nächste entscheidende Schritt an: Ab März werden in der Telfer Ortschaft Bairbach Wasserleitungen erneuert, Kanäle errichtet und die Infrastruktur auch sonst modernisiert. Auf die BewohnerInnen kommen Verkehrseinschränkungen zu.