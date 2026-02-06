Sieben Monate Bauzeit

Nächster Schritt im Hochwasserschutz: Erschließung von Telfs-Bairbach ab März

Lukas Etschmann, zuständiger Projektleiter der Gemeindewerke Telfs, erläuterte beim Infoabend die Details des komplexen Vorhabens.
© GWT
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Beim insgesamt rund 20 Mio. Euro schweren Hochwasserschutzprojekt Mösern-Pettnau steht der nächste entscheidende Schritt an: Ab März werden in der Telfer Ortschaft Bairbach Wasserleitungen erneuert, Kanäle errichtet und die Infrastruktur auch sonst modernisiert. Auf die BewohnerInnen kommen Verkehrseinschränkungen zu.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561