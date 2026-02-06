Musik und Spaß: Junge Zillertaler treten gratis am Zettersfeld auf

Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, verwandelt sich das Zettersfeld in Lienz in eine Open-Air-Bühne. Die „Jungen Zillertaler“ geben ab 12 Uhr ein Gratiskonzert.

Lienz – Mit ihrem Sound zwischen volkstümlicher Musik, Party-Schlager und Live-Performance begeistern "Die Jungen Zillertaler" seit Jahrzehnten ein breites Publikum. Genau der richtige Sound für einen winterlichen Nachmittag am Zettersfeld.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, und am einfachsten mit Skibus und Zettersfeldbahn erreichbar. (Es gilt der reguläre Seilbahntarif.) Zudem wird es einen zusätzlichen Parkplatz mit Shuttleservice vom Landeplatz Postleite zur Talstation der Zettersfeldbahn geben.

Termin:

📅 15. Februar 2026

🕐 12 Uhr

📍 Zettersfeld Zentrum, Talstation Steinermandl-Bahn

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Parkplätze am Zettersfeld begrenzt sind und entlang der Zufahrtsstraßen Thurn und Faschingalm die StVO gilt!

Weitere Informationen zu den Summit Sessions und dem vollständigen Programm der Wintersaison finden Sie unter www.lienzer-bergbahnen.at