Promis und Skandale der 90er-Jahre: Testet euer Wissen im Quiz!

Ein britischer Charmeur, ein amerikanisches Traumpaar und die Königin der Herzen – kennt ihr alle Personen auf den Fotos noch?
© APA/AFP/Los Angeles Police Department (1), imago images / Cinema Publishers Collection (1), IMAGO/Capital Pictures (1)

Die 90er waren nicht nur ein Jahrzehnt der Boybands, des Grunge und der Tamagotchis, sondern auch eine Ära unvergesslicher Promi-Skandale und Schlagzeilen. Testet euer Wissen über die größten Klatschgeschichten, die damals die Welt bewegten.

Frage 1 von 20:
Pop-Diva Mariah Carey galt in den 90ern als größte Rivalin von ...

