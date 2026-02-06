Spannendes Familienabenteuer: Kasperltheater in Nußdorf-Debant

Am Rosenmontag, den 16. Februar 2026, erwartet kleine und große Besucher ein besonderes Ereignis. Um 15 Uhr steht ein charmantes Handpuppentheater auf dem Programm.

Nußdorf-Debant – Im Mittelpunkt der Geschichte steht der böse Zauberer MinkePinke. Dieser hat die Prinzessin verzaubert. Nun liegt es an Kasperl, gemeinsam mit den Kindern im Publikum, die Prinzessin zu retten. Das Stück verspricht beste Unterhaltung für Jung und Alt.

Das Handpuppentheater ist interaktiv gestaltet. Die Zuschauer werden aktiv in die Handlung einbezogen. Gemeinsam mit Kasperl lösen sie das Problem und helfen der Prinzessin. Eintritt: 2 Euro.

Eventinfos: