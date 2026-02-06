Luxusautos abgeholt, ohne je bezahlt zu haben: Sechs Serben in Innsbruck angeklagt

Teils wegen schweren Betruges und Hehlerei müssen sich seit Freitag am Innsbrucker Landesgericht sechs Männer verantworten. Laut Staatsanwaltschaft sind sie Teil einer kriminellen Vereinigung, die Verkäufer von teuren Fahrzeugen mittels gefälschter Überweisungsbestätigungen zur Herausgabe ihrer Autos gebracht hatten.