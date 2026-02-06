Nach breitem Protest: Trump-Video mit Obamas als Affen nach Kritik entfernt
Der Beitrag wurde laut dem Weißen Haus „Irrtümlich veröffentlicht“. Das Video war einen halben Tag über die Trumps-Social-Media-Plattform Truth Social abrufbar.
Washington – Nach einem öffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-Präsident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frühere Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen dargestellt werden. Das Weiße Haus teilte am Freitag mit, ein Mitarbeiter habe den Beitrag „irrtümlich veröffentlicht“. Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als „rassistisch“ verurteilt.
Das Video war vor dem Rückzug gut zwölf Stunden online, es war in dem persönlichen Nutzerkonto Trumps veröffentlicht worden. Es zeigte in einer kurzen Einblendung die lachenden Köpfe von Michelle und Barack Obama auf Affenkörper montiert. Der erste afroamerikanische Präsident und seine Ehefrau tanzten darin vor einer Dschungel-Kulisse. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte zunächst abgewiegelt und den Kritikern „gespielte Empörung“ vorgeworfen. (APA, AFP)