Nach breitem Protest: Trump-Video mit Obamas als Affen nach Kritik entfernt

Der Beitrag wurde laut dem Weißen Haus „Irrtümlich veröffentlicht“. Das Video war einen halben Tag über die Trumps-Social-Media-Plattform Truth Social abrufbar.

Washington – Nach einem öffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-Präsident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frühere Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen dargestellt werden. Das Weiße Haus teilte am Freitag mit, ein Mitarbeiter habe den Beitrag „irrtümlich veröffentlicht“. Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als „rassistisch“ verurteilt.