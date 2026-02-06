Atomverhandlungen mit dem Iran: Krisengespräche mit der Hand am Abzug

Die USA und der Iran verhandeln im Oman über eine Begrenzung von Teherans Atom- und Raketenprogramm.

Maskat – Im Schatten militärischer Drohgebärden haben im Oman am Freitag indirekte Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA begonnen. Sowohl Irans Außenminister Abbas Araqchi als auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, sind in Omans Hauptstadt Maskat gereist. Omans Außenminister Sayyid Badr bin Saud al-Busaidi soll vermitteln. Die Positionen der beiden Parteien etwa zum iranischen Atom- und Raketenprogramm liegen weit auseinander.

Menschenrechte nur zweitrangig

Die USA wollen in erster Linie über das Atomprogramm des Iran, seine ballistischen Raketen und die Unterstützung bewaffneter Gruppen im Nahen Osten sprechen. Dazu gehören die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und die Houthi im Jemen. Der Iran hat andererseits mehrfach erklärt, er werde nur über sein Atomprogramm und eine Lockerung der Sanktionen verhandeln. Das Programm für ballistische Raketen sei eine rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Viele regimekritische Iraner sehen die neuen Verhandlungen kritisch. Sie fordern einen Machtwechsel und fürchten, dass neue Gespräche der Regierung in Teheran den Rücken stärken könnten. Menschenrechte stehen bei den Gesprächen im Oman jedenfalls nicht oben auf der Agenda. Im Iran wurden die jüngsten Proteste gegen das Regime blutig niedergeschlagen. Tausende wurden getötet.

Trumps Drohungen

Überlagert wird das Treffen auch von Trumps Drohung, den Iran anzugreifen. Zwei Flugzeugträger wurden bereits in den Persischen Golf beordert. Für den Fall eines Angriffs hat der Iran Vergeltung angekündigt und gedroht, auch arabische Golfstaaten, die US-Stützpunkte beherbergen, ins Visier zu nehmen. Laut einem Bericht des Wall Street Journal soll an den Gesprächen auch der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in der Nahost-Region, Admiral Brad Cooper, teilnehmen.

Angriffe auf Irans Atomanlagen

Erst im Juni 2025 hatte Israel mit Unterstützung der USA Atomanlagen im Iran angegriffen. Der massive Beschuss endete nach zwölf Tagen mit einer Waffenruhe. Irans wichtigste Atomanlage Fordo wurde schwer beschädigt. Trump erklärte seinerzeit, die US-Angriffe hätten das iranische Atomprogramm „vollständig und total ausgelöscht“. Es handelt sich bei den Gesprächen im Oman um die nunmehr ersten zwischen dem Iran und den USA seit dieser kriegerischen Auseinandersetzung.