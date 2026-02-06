„Heimtückische Lawinensituation“: Weiter erhebliche Gefahr in Tirol

Die Lawinengefahr in Tirol bleibt bestehen. Sie liegt derzeit großteils in der Gefahrenstufe 3, in Osttirol kratzt sie teils an der Gefahrenstufe 4. Die Sonne wird am Wochenende von den Wolken in den Hintergrund gedrängt.

Innsbruck – Wer zum Ferienbeginn im Gebirge unterwegs ist, sollte unbedingt die Lawinensituation beachten. Der Lawinenwarndienst rät zu Zurückhaltung im Gelände. Grund für die aktuelle Lage ist eine ausgeprägte Schwachschicht im Mittelteil der Schneedecke, auf der ein gut ausgebildetes Schneebrett liegt. Es herrscht in großen Teilen erhebliche Lawinengefahr (Warnstufe 3).

Tourengeher:innen sollen sich in höchstens mäßig steilem Gelände aufhalten und äußerst zurückhaltend agieren. Lawinen können bereits durch kleine Einwirkungen ausgelöst werden.

Das Wetter am Wochenende

Auch in Osttirol ist die Lawinengefahr, nicht zuletzt aufgrund der hohen Neuschneemengen der letzten Tage, erheblich. In der Nacht auf Donnerstag hat es in Osttirol so kräftig geschneit, dass zeitweise die Fahrt nach Kärnten nicht möglich war. In Lienz lagen teils über 45 Zentimeter Schnee.