Zwei Autos in Schwaz kollidiert: Vierköpfige Familie bei Unfall verletzt
Schwaz – Bei einem Verkehrsunfall in Schwaz sind am Freitagnachmittag vier Mitglieder einer Familie verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.50 Uhr. Eine 51-jährige Österreicherin war mit ihrem Wagen auf der L222 in Richtung Schwaz unterwegs. Mit im Auto saßen ihr 53-jähriger Mann, ihr 13-jähriger Sohn und ihre 22-jährige Tochter. Zur selben Zeit lenkte eine 43-jährige Türkin ihren Wagen auf derselben Straße in Richtung der Autobahnauffahrt.
An der Kreuzung, bei der dortigen Dosierampel, kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Alle vier Insassen im Auto der Österreicherin wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Lenkerin gab an, unverletzt geblieben zu sein. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. (TT.com)