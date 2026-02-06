Zwei Autos in Schwaz kollidiert: Vierköpfige Familie bei Unfall verletzt

Schwaz – Bei einem Verkehrsunfall in Schwaz sind am Freitagnachmittag vier Mitglieder einer Familie verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.50 Uhr. Eine 51-jährige Österreicherin war mit ihrem Wagen auf der L222 in Richtung Schwaz unterwegs. Mit im Auto saßen ihr 53-jähriger Mann, ihr 13-jähriger Sohn und ihre 22-jährige Tochter. Zur selben Zeit lenkte eine 43-jährige Türkin ihren Wagen auf derselben Straße in Richtung der Autobahnauffahrt.