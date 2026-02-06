Lustig und lehrreich

Warum man diese Komödie im Innsbrucker Kellertheater gesehen haben sollte

Schon wieder ist ein kompromittierendes Video auf dem Handy von Justine (Elena-Maria Knapp) gelandet. Jean-Marc (Hans Danner) gerät in akute Erklärungsnot.
© Gabriele Grießenböck
