Der Epstein-Skandal und die Abgründe der Elite

Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein scharte die Elite um sich und sammelte sensible Informationen, die auch den Kreml interessieren könnten. Das Vertrauen in die Demokratie könnte großen Schaden nehmen.

Washington – Ein abgründiger Ring zur Ausbeutung minderjähriger Mädchen, ein Netz von Kontakten, das in die höchsten Kreise der Supermacht USA reicht – Verbindungen in den Kreml nicht ausgeschlossen. Der Epstein-Skandal nimmt immer größere Ausmaße an. Manches klingt wie aus einer Verschwörungserzählung, viele Verdachtsmomente haben sich freilich schon bestätigt.

Vor einer Woche hatte das US-Justizministerium weitere Ermittlungsakten zum Fall Epstein veröffentlicht. Der New Yorker Finanzberater und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben. Er selbst missbrauchte zahlreiche minderjährige Mädchen und bot diese auch in seinem Freundeskreis an. 2019 kam er in einer Gefängniszelle zu Tode, laut Behörden durch Suizid.

Einzigartig wird der Fall dadurch, dass Epstein mit zahllosen Vertretern der High Society befreundet war. Von Ex-US-Präsident Bill Clinton und dem derzeitigen Amtsinhaber Donald Trump über Regisseur Woody Allen bis zu Elon Musk und europäischen Royals wie dem britischen Ex-Prinzen Andrew und der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, alle waren im Universum Epsteins.

Die Reichen und Schönen

Die Reichen und die Schönen, die Mächtigen und die Berühmten – alles, was mit Glanz und Glamour zu tun hatte, war für Epstein offenbar unwiderstehlich. Das bedeutet nicht, dass all diese Personen auch des Missbrauchs verdächtigt werden. Viele müssen sich aber mangelnde Distanz zu Epstein vorwerfen lassen. Auch als längst Vorwürfe gegen ihn kursierten und er 2008 verurteilt wurde, gingen sie weiter bei ihm ein und aus. So ergibt sich aus der Zusammenschau der Akten das Bild einer Elite, die meint, sich alles erlauben zu können.

War der Kreml involviert?

Eine weitere Dimension erhält der Epstein-Komplex durch mögliche Verbindungen zum Kreml. Der polnische Regierungschef Donald Tusk sprach von einer möglichen „Honey Trap“, einer süßen Falle für die Eliten der westlichen Welt, insbesondere der USA. Stefan Meister, Russland-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sagt dazu, vieles sei zwar Spekulation, man könne aber feststellen, dass Epstein für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB sehr interessant gewesen sei. Epstein habe Zugang zu allen wichtigen Personen der US-Elite gehabt und über diese auch sensible Informationen und Fotos gesammelt. „Das hat enormes Erpressungspotenzial, was für den russischen Geheimdienst von Interesse ist“, so Meister. „Viele Frauen, die Epstein missbraucht oder angeboten hat, kamen aus Russland, was wiederum Möglichkeiten auch für russische Dienste eröffnet hat, für Zugänge und kompromittierendes Material.“ Der Kreml weist die Vorwürfe als Lügen „satanistischer liberaler Eliten“ zurück.

Vertrauen erschüttert

Eine korrupte Elite, die unbehelligt finsteren Machenschaften nachgeht und nach außen hin den schönen Schein wahrt – das ist seit vielen Jahren der Stoff für Verschwörungserzählungen. Der Epstein-Skandal lässt nun die Grenzen zwischen Fake News und belegbaren Missständen verschwimmen. Das hat das Potenzial, Vertrauen in die liberale Demokratie zu erschüttern.

Der Psychologe Roland Imhoff von der Universität Mainz geht davon aus, dass sich viele Anhänger von Verschwörungstheorien in der Annahme bestätigt sehen dürften, dass „die da oben“ mit unlauteren Mitteln zum eigenen Vorteil agieren. Michael Butter, Experte für Verschwörungstheorien, geht ebenfalls davon aus, dass der Fall Epstein manch einen in seinem Komplott-Denken bestätigt. „Aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt“, sagt der Professor von der Universität Tübingen. Denn der klassische Verschwörungstheoretiker benötige gar keinen Realitätsbezug, um sich bestätigt zu fühlen. Der größere Schaden bestehe darin, dass jetzt auch Menschen, die bisher nicht zu Verschwörungstheorien neigten, den Eindruck bekommen können: Vielleicht ist da ja doch was dran.

Trump im Visier

Der prominenteste Name, der in den Epstein-Akten tausendfach auftaucht, ist der von Donald Trump. Doch die laufenden Enthüllungen scheinen an ihm abzuperlen. Seine Anhänger sehen ihn vielmehr als Opfer. Spekuliert wird auch darüber, dass Trump Anfang dieses Jahres ganz bewusst die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eingeschoben haben könnte, um von einem neuen Schwung Epstein-Akten abzulenken. Der Sydney Morning Herald spekuliert gar über ein durch die Epstein-Akten provoziertes Eingreifen Trumps im Iran. (APA, dpa, TT)