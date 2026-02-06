Tribut an Schönheit und Kunst: Olympische Spiele in Mailand/Cortina feierlich eröffnet

Nun ist die Jagd nach Gold, Silber und Bronze auch offiziell eröffnet. Mit einer geschmackvollen und farbenfrohen Zeremonie begrüßte Italien am Freitagabend seine Gäste bei den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina.

Die XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina sind eröffnet. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella sprach am Freitag um 22:50 Uhr in Mailands San-Siro-Stadion die offiziellen Eröffnungsworte und gab das Startsignal für das weltweit größte Wintersportereignis. Nebenschauplätze der Zeremonie waren drei andere Austragungscluster des Events – Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno, wo die Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl Österreichs Fahne trugen.

Eigentlich schwenkte aber nur Gasser die Fahne, denn Karl hatte sie geschultert. „Wir haben uns gedacht, wir wollen irgendetwas Kleines, Besonderes machen und richtig cool, dass wir uns etwas haben einfallen lassen“, sagte die zweifache Big-Air-Olympiasiegerin Gasser danach. „Ein bisschen haben wir das Gewicht dieser Fahne unterschätzt.“ Es sei schwierig, sie abwärts gehend auf einem wackligen Untergrund ins Schwingen zu bringen. „Ich bin mir vorgekommen wie angesoffen. Ich bin dahingewackelt, aber wir haben einen Riesenspaß gehabt“, ergänzte Karl.

Der Olympiasieger im Alpin-Snowboard hatte es im Vorfeld als Ehre angesehen, Fahnenträger sein zu dürfen. „Ich habe es mir immer gewünscht, Fahnenträger zu sein. Das hat man, anders als die Ergebnisse als Sportler, nicht selber in der Hand. Es war eine große Freude und Ehre, ich war wirklich zu Tränen gerührt, als ich davon erfahren habe.“ Gasser genoss die kleine Neben-Feier in Livigno: „Es war eine richtig coole Stimmung, wir haben einen Spaß gehabt und es war eine richtig würdige Eröffnung der Spiele.“

Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand

Insgesamt 19 rot-weiß-rote Aktive hatten sich beim Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) gemeldet, um in Livigno einzumarschieren. Darunter Snowboard-Freestylerin Hanna Karrer an ihrem 18. Geburtstag, sie ist die Jüngste im ÖOC-Aufgebot. In Cortina und vor etwas mehr als 1000 Zuschauern in Predazzo wollten je sieben ÖOC-Athletinnen und -Athleten dabei sein – einerseits aus dem Rodeln und Skeleton, zum anderen aus dem Skispringen. Die Schanzen-Crew verließ aber frühzeitig die Feierlichkeiten. In Mailand marschierte die Eisschnelllauf-Crew ein.

Speziell jene Sportlerinnen und Sportler mit Samstag-Einsätzen ließen die Eröffnung aus. So verzichtete etwa Alpin-Speedspezialistin Ariane Rädler nach Verzögerungen beim Freitag-Abfahrtstraining. „Mit den Verschiebungen wird der Tag noch sehr lang, wir müssen trainieren, vorbereiten, Video schauen“, hatte die Vorarlbergerin gesagt. Sie wollte sich das rund dreistündige Spektakel aber im Fernsehen ansehen. „Sicher ein cooles Erlebnis, aber der Sport ist dann doch wichtiger für uns.“ Für sie geht es wie für ihre Teamkolleginnen am Samstag ins Abschlusstraining.

Austria House ebenfalls eröffnet

Vor der Eröffnung der Spiele war nahe Cortina das Austria House eröffnet worden. „Der Stadl ist wunderbar gemacht, das ist ein Gefühl des Nachhausekommens“, sagte Vizekanzler und Sportminister Andreas Bablerangesichts des Ambientes. ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer meinte, er sei „sehr stolz, dass alle da sind und das 'warm up' für die Spiele miterleben. Österreichische Gemütlichkeit und österreichischer Kampfgeist soll im Haus erlebt werden.“ Anwesend waren etwa die ÖSV-Abfahrerinnen und Olympiasieger wie Thomas Morgenstern, Franz Klammer, Matthias Mayer, Felix Gottwald und Michaela Dorfmeister.

Rund 2900 Athleten aus 92 Nationen kämpfen bis 22. Februar in insgesamt 116 Entscheidungen im Norden des Landes auch in Bormio, Antholz sowie im zum Predazzo-Cluster Val di Fiemme und Tesero um Gold, Silber und Bronze. Die Bewerbe teilen sich in 54 für Männer, 50 für Frauen und 12 gemischte Konkurrenzen auf. Olympische Flammen brennen ab nun in Mailand und Cortina. Nussbaumer hatte als Ziel die Anzahl von 18 Medaillen ausgegeben, wie sie sie vor vier Jahren für Rot-Weiß-Rot bei den Corona-Spielen in Peking gegeben hatte.

Viel Farbe und Musik

Die Eröffnungsfeier in der 100 Jahre alten Fußball-Arena begann mit einem Tribut an die Schönheit und die Kunst Italiens. Die auf knapp drei Stunden angelegte Show unter dem Motto „Armonia“ (Harmonie) sollte in ihrer Gestaltung den Charakter dieser dezentralen Spiele widerspiegeln. Erstmals in der Olympia-Geschichte gibt es offiziell zwei Gastgeberstädte. Es sind die geografisch bisher am weitesten verteilten Winterspiele. Erstmals gibt es auch zwei olympische Feuer – am Arco della Pace (Friedensbogen) in Mailands Innenstadt und auf der Piazza Dibona in Cortina.

Neben US-Idol Mariah Carey zierten Andrea Bocelli, Laura Pausini, Cecilia Bartoli und der Pianist Lang Lang die musikalische Besetzungsliste für die Auftaktparty. Auf der Ehrentribüne waren US-Vizepräsident JD Vance und mehr als 50 Staats- und Regierungschefs. Österreich wurde durch Bundespräsident Christian Stocker (ÖVP) in Mailand und durch Babler in Cortina vertreten. Mattarella war laut Einspielung per Straßenbahn ins San Siro gekommen, der Straßenbahnfahrer war Motorrad-Legende Valentino Rossi. (APA, TT.com)