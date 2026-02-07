Hilux GR Sport: Breitbeinig, brummig, erstaunlich alltagstauglich

Der Hilux war nie das Auto für feine Hände. Er ist für Menschen gebaut, die wissen, wie sich Schotter anfühlt und warum eine Ladefläche mehr zählt als ein Touchscreen. Jetzt bekommt der Dauerläufer erstmals ein GR-Sport-Outfit und damit einen Hauch Motorsport im Arbeitsalltag – ohne seine Lieblingsdisziplin zu vergessen: durchhalten.