Nutzfahrzeug mit Muskeln
Hilux GR Sport: Breitbeinig, brummig, erstaunlich alltagstauglich
Hilux GR Sport in Rot: Breitbeiniges Auftreten, schwarze Details und klarer Offroad-Anspruch. Der GR Sport gibt sich optisch deutlich kämpferischer als die Standardmodelle.
© Lukas Letzner
Der Hilux war nie das Auto für feine Hände. Er ist für Menschen gebaut, die wissen, wie sich Schotter anfühlt und warum eine Ladefläche mehr zählt als ein Touchscreen. Jetzt bekommt der Dauerläufer erstmals ein GR-Sport-Outfit und damit einen Hauch Motorsport im Arbeitsalltag – ohne seine Lieblingsdisziplin zu vergessen: durchhalten.