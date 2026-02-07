Der Auto-Gigant gewinnt noch einmal an Tempo: Toyota lanciert zahlreiche Neuheiten

Der weltgrößte Autohersteller hat im Vorjahr seine Position behauptet und legt in diesem Jahr den Grundstein dafür, dass es in der gewohnten Tonart weitergeht.

Die bloßen Absatzzahlen könnten einen leichten Schwindelanfall auslösen: Toyota ist es gelungen, im Vorjahr weltweit 11,3 Millionen Fahrzeuge abzusetzen. Kein Hersteller ist, was die Zahl der Auslieferungen betrifft, dem japanischen Konzern gewachsen. So wie es aussieht, möchte Toyota die Position des Spitzenreiters im aktuellen Jahr behalten, denn eine Neuheiten-Offensive ist angesagt. Vorleistungen dazu gab es schon Ende des vergangenen Jahres, als der überarbeitete Corolla Cross bei den zuständigen Händlern eintraf.

Kürzlich folgte der face­geliftete Aygo X, der nun mit Vollhybridtechnik äußerst sparsam mit fossilem Brennstoff umzugehen weiß. Im verbleibenden Winter, im Frühjahr und im Sommer folgen weitere Modelle, zum Teil als Nachfolger bestehender Baureihen konzipiert, zum Teil als komplettes Neuangebot.

Vollelektrischer Urban Cruiser ab 30.990 Euro

Sehnsüchtig in den Schauräumen erwartet wird der gründlich aufgewertete bZ4X, ein mittelgroßes SUV (bzw. ein Crossover) mit verbessertem elektrischen Antriebsstrang. Ihm zur Seite stellt Toyota in Kürze ein subkompaktes Sport Utility Vehicle namens Urban Cruiser, das ebenfalls komplett auf Verbrennungsmotoren verzichten muss. Stattdessen gibt es drei Leistungsstufen, zwei Antriebskonzeptionen (Vorderrad- und Allradantrieb) sowie zwei Akkugrößen mit 49 und 61 Kilowattstunden Kapazität (das sind Bruttowerte, netto handelt es sich um 48 und 60 kWh). Die Normreichweite beziffert der Hersteller mit 344 bis 426 Kilometern, den Basispreis gibt der österreichische Importeur mit 30.990 Euro an.