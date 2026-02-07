Im Jubiläumsjahr setzt Mercedes auf Ausdauer

Vor 140 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Automobils im Allgemeinen und jene von Mercedes im Besonderen. Im Jubiläumsjahr glänzen die Schwaben mit Neuheiten zuhauf.

Mercedes weiß sich zu inszenieren. Erst vor wenigen Tagen zeigten die Stuttgarter, was sie automobiltechnisch zu bewerkstelligen wissen, indem sie die Modellpflege eines wichtigen Imageträgers der Marke mit der außergewöhnlichen Historie derselben verbinden. Einerseits verwies Mercedes auf die Vorzüge der überarbeiteten S-Klasse, die in dieser Gestalt in diesem Jahr neu auf den Markt kommen wird, andererseits unterstrich der Konzern den Ursprung von Mercedes und des Automobils.

Diesen verortet das Unternehmen im Jahr 1886, als zwei heute noch bekannte Erfinder auf den Plan traten: Carl Benz und Gottlieb Daimler. Der eine meldete das Patent eines Motorwagens (mit drei Rädern) an, der andere konstruierte eine Motorkutsche (mit vier Rädern). Das Auto gewann in der Folge rasant an Fahrt, bevorzugt bestückt mit Verbrennungsmotoren.

40 Neuheiten innerhalb von zwei Jahren geplant

140 Jahre später dominiert der Verbrennungsmotor – in vielerlei Hinsicht verbessert und verfeinert – zwar noch immer das Geschehen in der Automobilbranche, aber die Alternative, namentlich der Elektromotor, ist schon längst aus der belächelten Nische herausgetreten und gewinnt kontinuierlich an Bedeutung. Wie sehr, das zeigen zwei Weltpremieren von Mercedes, die der Modellpflege der S-Klasse vorangingen: Im September 2025, im Rahmen der IAA Mobility in München, enthüllten die Süddeutschen die neueste Generation des GLC, bestückt mit Elektromotoren und einem leistungsfähigen Akku, der eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern in Aussicht stellt.

Kurze Zeit später, Anfang Dezember, lud Mercedes nach Hochgurgl ein, um ein weiteres SUV zu präsentieren: den GLB der zweiten Generation. Auch hier stand die Elektromotorisierung im Vordergrund, selbst wenn Mercedes durchblicken ließ, dass die Marke später Mildhybridbenziner nachreichen wird – so wie man es heuer auch mit dem aktuellen CLA macht, der als Elektro-Derivat schon gestartet ist und als Benziner folgt. Dasselbe gilt für den CLA Shooting Brake, eine weitere Neuheit im Jahr 2026.

Damit wird klar: Mercedes feiert auf der einen Seite die reichhaltige Unternehmensgeschichte, auf der anderen Seite gibt es eine Neuheitenoffensive. Innerhalb von zwei Jahren will der Konzern 40 Neuheiten in den Handel bringen – eine Mammutaufgabe. Die Pläne umfassen u. a. die Vorstellung der überarbeiteten C-Klasse, das Facelift der beiden großen SUV GLS und GLE und die Enthüllung des VLE, einer elektrischen Großraumlimousine, die zudem auf neue Nutzfahrzeuge hinweist. Mit einem Update versorgen will Mercedes darüber hinaus den vollelektrischen EQS, das Pendant zur S-Klasse.

Umfassend überarbeitete Luxuslimousine