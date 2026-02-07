Keine Zukunft für Kino am Innsbrucker Südring: Das sagt Cineplexx zur Standortsuche

Wenn man sich in Innsbruck zum Kino-Gehen verabredet, heißt es oft nur: Ins „Metropol“ oder „Cineplexx“? Die Zeit für das eine Großkino am Südring läuft aber ab, das Cineplexx steht vor einem Neuanfang. Wieder einmal, denn die Standort-Debatte ist nicht neu. Jetzt darf spekuliert werden, wo das Kino unterkommen könnte. Einige Optionen erscheinen nur auf den ersten Blick vielversprechend.