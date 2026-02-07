Nach Finanzdebakel
Matrei in Osttirol prüft Schadenersatz gegen Alt-Bürgermeister Köll
Wegen seiner Alleingänge gerät jetzt auch der ehemalige Langzeit-Bürgermeister Andreas Köll ins Visier. Der Rechnungshof rechnet mit seiner Ära ab.
© Blassnig
Auf der jahrelangen Verschleierung der wahren finanziellen Lage von Matrei in Osttirol pickt jetzt der Stempel des Rechnungshofs. Nach dem faktischen Konkurs Ende 2022 baut die Gemeinde Schulden ab. Die Gemeinde prüft auch Schadenersatz gegenüber Alt-Bürgermeister Andreas Köll.