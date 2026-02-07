Nach Finanzdebakel

Matrei in Osttirol prüft Schadenersatz gegen Alt-Bürgermeister Köll

Wegen seiner Alleingänge gerät jetzt auch der ehemalige Langzeit-Bürgermeister Andreas Köll ins Visier. Der Rechnungshof rechnet mit seiner Ära ab.
Peter Nindler

Auf der jahrelangen Verschleierung der wahren finanziellen Lage von Matrei in Osttirol pickt jetzt der Stempel des Rechnungshofs. Nach dem faktischen Konkurs Ende 2022 baut die Gemeinde Schulden ab. Die Gemeinde prüft auch Schadenersatz gegenüber Alt-Bürgermeister Andreas Köll.