Kreative Köpfe

Von der Vision zur Lösung: So überzeugen Tiroler Start-ups

Lucas Bolte, Timo Berkmann, Manuel Untergasser von „Serwas“ (v.l.) und Mohammad Tabari (r.) von „Termite Intelligence“ haben das Publikum und die Jury von ihren Konzepten überzeugt.
© Bianca Pensold
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Beim Startup.Tirol Demo Day sprachen neun Tiroler Unternehmen über ihre Konzepte. Am Donnerstag fand das Event zum dritten Mal statt. Zwei Start-ups überzeugten die Jury und das Publikum sowohl mit ihrer Vision als auch mit der Umsetzbarkeit ihrer Projekte.

