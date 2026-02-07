Kreative Köpfe
Von der Vision zur Lösung: So überzeugen Tiroler Start-ups
Lucas Bolte, Timo Berkmann, Manuel Untergasser von „Serwas“ (v.l.) und Mohammad Tabari (r.) von „Termite Intelligence“ haben das Publikum und die Jury von ihren Konzepten überzeugt.
© Bianca Pensold
Beim Startup.Tirol Demo Day sprachen neun Tiroler Unternehmen über ihre Konzepte. Am Donnerstag fand das Event zum dritten Mal statt. Zwei Start-ups überzeugten die Jury und das Publikum sowohl mit ihrer Vision als auch mit der Umsetzbarkeit ihrer Projekte.