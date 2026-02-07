Skifahren bleibt wichtig
Wie der Tourismus in Tirol das Klima schonen kann: „Bitte keine Gäste aus Übersee!“
Robert Steiger nach seinem Vortrag im Gespräch mit SchülerInnen der 7-B-Klasse des Gymnasiums Reutte und Professorin Renate Glatz (2.v.l.).
© Helmut Mittermayr
Finanzwissenschaftler Robert Steiger sah bei „Uni goes Reutte“ den größten Hebel in der An- und Abreise der Gäste, um touristische CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen. Die Zeit des Skifahrens in den Alpen sei noch lange nicht vorbei.