„Gemischte Gefühle“
Kaum extreme Einstellungen, aber klare Forderungen: So denkt Tirol über Zuwanderung
Das Zusammenleben mit Zugewanderten empfinden TirolerInnen besonders dann als gut, wenn ein persönlicher Austausch stattfindet. Das ist zum Beispiel beim „Fest der Vielfalt“ in Innsbruck der Fall.
© Böhm Thomas
Der Integrationsmonitor des Landes hat abgefragt, wie die Tirolerinnen und Tiroler auf das Thema Integration blicken. Dieses Bild fällt gemischt aus, zum Teil mit widersprüchlichen Einstellungen. Die Mehrheit vertritt allerdings keine Extrempositionen und ist weiter offen für einen sachlichen Diskurs über Zuwanderung.