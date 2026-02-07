Kaum extreme Einstellungen, aber klare Forderungen: So denkt Tirol über Zuwanderung

Der Integrationsmonitor des Landes hat abgefragt, wie die Tirolerinnen und Tiroler auf das Thema Integration blicken. Dieses Bild fällt gemischt aus, zum Teil mit widersprüchlichen Einstellungen. Die Mehrheit vertritt allerdings keine Extrempositionen und ist weiter offen für einen sachlichen Diskurs über Zuwanderung.