Zwei Medaillen für Italien
Abfahrts-Gold für Schweizer Von Allmen, Österreicher gehen in Bormio leer aus
Der Schweizer Franjo von Allmen jubelt über Abfahrts-Gold.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
Der Schweizer Franjo von Allmen gewinnt nach WM-Gold im vergangenen Jahr jetzt auch Olympia-Gold. Silber sichert sich der Italiener Giovanni Franzoni vor seinem Landsmann Dominik Paris. Die Österreicher können nicht um die Medaillen mitreden, Vincent Kriechmayr wird als bester heimischer Abfahrer Sechster.