Olympia live! So steht es aktuell bei der Abfahrt der Herren in Bormio

Mit der Königsdisziplin starten die alpinen Skibewerbe bei den Olympischen Spielen. Den Auftakt machen die Männer in Bormio, wo Österreichs Quartett um Vincent Kriechmayr auf der berühmten Stelvio-Abfahrt brillieren will. Als Topfavoriten gelten die Schweizer und Italiener um Weltmeister Franjo von Allmen, Weltcup-Dominator Marco Odermatt, Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni und „Bormio-König“ Dominik Paris. Mit uns seid ihr live dabei!