Kostenloses Mentoring-Angebot

Am Ende der Pflichtschule: Wie „Sindbad“ Jugendliche zu neuen Ufern begleitet

Jugendliche werden bei „Sindbad“ mit ehrenamtlichen MentorInnen zusammengeführt. Diese helfen ihnen dabei, sich im letzten Pflichtschuljahr zu orientieren – und den Übergang zur weiteren Beruifs- oder Schulausbildung zu schaffen.
© Sindbad Innsbruck
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche im letzten Pflichtschuljahr beim Übergang zur weiteren Berufs- oder Schulausbildung zu unterstützen: Das ist das Ziel des Vereins „Sindbad Innsbruck“. Dabei setzt man auf ehrenamtliche MentorInnen – und sucht laufend weitere Freiwillige.

