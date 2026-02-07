Vomper Faschings-Naz auf farbenprächtiger Orientreise

Das Faschingskomitee Vomp eröffnete die Narrenzeit mit einer aufwändigen Show. Im Mehrzwecksaal erlebten die Gäste ein farbenprächtiges Spektakel. Bunte Kostüme und detailreiche Bauten sorgten für beste Unterhaltung. Nun steht das Eingraben bevor.

Ein fahrender Orientexpress, der Rauch spuckte, ratterte durch den Vomper Mehrzwecksaal. Er sollte Menschen "reinen Herzens" nach Agrabah bringen. Das war nur eines von vielen spektakulären Momenten bei der großen Fonapa-Naz-Show des Vomper Faschingskomitees. Vor dem zahlreich erschienen Publikum zeigte sich Prinz Ali mit einem Gefolge. Dazu gehörten Löwen, Tiger, Pfaue, Affen und ein riesiger Elefant. Auf dem Markt Agrabahs mischten sich Fakire, Schlangenbeschwörer und Schurken in das Bild aus farbenprächtigen Kostümen.

Auch aktuelle Ereignisse wurden vom Vomper Faschingskomitee in die Show eingeflochten. © flo_taibon

50 Darsteller in 70 Rollen

Auch ein orientalischer Palast mit echten Pflanzen wurde nachgebaut für die Show. Die dort residierende Prinzessin Jasmin weilte gerade auf dem Balkon, als der Faschings-Naz auf einem Teppich zur ihr flog und ein Duett mit ihr sang. 50 faschingsbegeisterte Darsteller verkörperten rund 70 Rollen und bewiesen auch musikalisches Talent. Denn die Darbietung wurde mit im Studio selbst eingesungenen Lieder begleitet.

"Und Gott sei Dank kam es zu einem Happy End, so dass wir zusammen mit unserem Fonapa Naz den Fasching eröffnen konnten", schildert Christian Unterberger vom Faschingskomitee, der sich die Geschichten für den personifizierten Vomper Fasching immer ausdenkt.

Das war das Naz-Ausgaben in Vomp

