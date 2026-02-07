Zweifel an schwerer Verletzung? US-Star Vonn kontert Sportmediziner

Die einer Verletzung trotzende Lindsey Vonn lieferte auch im zweiten Abfahrts-Training eine starke Leistung ab. Die US-Amerikanerin klassierte sich hinter ihrer Landsfrau Breezy Johnson und der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann auf Platz drei.

Abermals gab sie keine Interviews, in den sozialen Medien reagierte sie aber auf die Aussagen eines Sportmediziners, der die Schwere der Verletzung anzweifelte. „Haha, danke Doc. Mein Kreuzband war bis vergangenen Freitag voll funktionsfähig. Nur weil es für Sie unmöglich erscheint, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Und ja, mein Kreuzband ist zu 100 % gerissen. Nicht zu 80 % oder 50 %. Es ist 100 % weg.“ Dies hatte auch tags zuvor ihr Trainer Aksel Lund Svindal Medienvertretern gesagt. (TT.com/APA)