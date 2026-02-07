„Desolater Zustand“: Bulgarisches Auto in Innsbruck aus dem Verkehr gezogen

Innsbruck – Ein Auto in auffällig schlechtem Zustand stach einer Innsbrucker Polizeistreife am Innrain am Freitag ins Auge. Man beschloss, Fahrzeug und Lenker einer näheren Prüfung zu unterziehen. „Aufgrund des desolaten Allgemeinzustandes“ wurde eine Vorführung des Wagens in die Prüfhalle angeordnet, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Dort wurden bei der Überprüfung neun schwere Mängel festgestellt, sowie drei Mängel mit „Gefahr in Verzug“. Dem Lenker, einem 66-jährigen Mann aus Bulgarien, wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt.