Stadlober läuft beim Skiathlon in die Top Ten, Doppelsieg für Schweden

Tesero – Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat bei den Olympischen Spielen in Italien im Skiathlon über 20 km den neunten Rang belegt. Die von einer Verkühlung im Vorfeld beeinträchtigte Bronzemedaillengewinnerin von 2022 hatte am Samstag eine Minute Rückstand auf die Podestplätze. Schweden bejubelte zum Auftakt der Langlaufbewerbe in Tesero bei frühlingshaften Bedingungen mit Frida Karlsson und Ebba Andersson einen Doppelsieg. Bronze ging an die Norwegerin Heidi Weng.

Stadlober, die ihre Erkältung vor dem Saisonhöhepunkt als "Worst Case" bezeichnet hatte, war auf ihrer Lieblingsstrecke im Fleimstal von Beginn an im Hintertreffen. Den Skiwechsel nach zehn Klassik-Kilometern passierte sie mit eineinhalb Minuten Rückstand an der 15. Stelle. Auf dem Skatingteil machte die im Jänner mehrmals auf das Weltcup-Podest gekommene Salzburgerin mit der fünftbesten Zeit noch sechs Positionen gut. Im Ziel lag sie 2:26,4 Minuten hinter Karlsson bzw. fast genau eine Minute hinter Weng. Ihren zweiten Einsatz wird die 33-Jährige kommenden Donnerstag über 10 km Skating absolvieren.

Stadlober war nach ihrem ersten Rennen zufrieden. "Für die Vorbereitung war es ein gelungener Auftakt. Der Körper spielt mit", sagte die Radstädterin, die mit dem Resultat ohne die Erkrankung im Vorfeld "natürlich nicht" zufrieden gewesen wäre. Dass sie sich im Skating-Abschnitt noch steigern konnte, stimmte Stadlober zuversichtlich für die nächsten Rennen. "Die Spiele sind lang. Der 50er kommt zum Schluss, da brauchst du alle Körner."

Beim Skiathlon kämpfte Stadlober, die bereits beim Frühstück "sehr nervös" gewesen war, mit einer tiefen Loipe und anfangs mit ihrem Material. "Die erste Runde war schon sehr hart, das Tempo brutal. Da waren wir vom Klassik-Ski materialmäßig nicht ganz dabei und sehr viele Nationen schneller", monierte sie. Im Skating habe sie aber wieder eine "Rakete" gehabt. "Da habe ich mich gefühlt wie sonst auch." Die Verkühlung sei kein Handicap mehr gewesen, betonte Stadlober. "Die Nase ist wieder frei, das passt gut. Es freut mich, dass der Körper durchgehalten hat und ich draufbleiben konnte. Ich weiß, dass die Form passt."