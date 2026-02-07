Der Dauergrinser musste bereits ein dunkles Tal durchschreiten

2025 Weltmeister in der Abfahrt und in der Team-Kombination und seit Samstag Abfahrts-Olympiasieger - und doch hing die Ausnahmekarriere von Franjo von Allmen (24) an einem seidenen Faden.

Auch Abfahrts-Olympiasieger können irren. Auf die Frage, wer seine direkte Nachfolge antreten werde, antwortete der in Oberperfuss lebende Beat Feuz, ohne lange überlegen zu müssen: Marco Odermatt. Doch an diesem geschichtsträchtigen Samstag war es dessen Schweizer Landsmann Franjo von Allmen, der sich in goldenen Lettern als erster Goldmedaillengewinner dieser Olympischen Winterspiele eintrug. Ein Jahr nach seinem WM-Titel in Saalbach-Hinterglemm und ein halbes Jahrhundert nach einem gewissen Franz Klammer.

Schon bei der WM hatte Schwester Melanie ihren Bruder mit drei Eigenschaftswörtern charakterisiert: „Draufgängerisch. Unbeschwert. Glücklich.“ Ein Dreigestirn an scheinbarer Leichtigkeit, welches vor sieben Jahren freilich auf eine denkbar harte Probe gestellt wurde. Vater Fritz, Landwirt und Inhaber eines Bagger-Unternehmens, verstarb mit 62 Jahren völlig unerwartet und stellte auch die Ski-Karriere seines talentierten Sohnes in Frage.