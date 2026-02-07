Trump zu rassistischem Video mit Obamas als Affen: „Habe keinen Fehler gemacht“

Der US-Präsident entfernte das rassistische Posting nach breitem Protest, sieht den Fehler aber nicht bei sich. Auch führende Republikaner hatten sich empört gezeigt.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals öffentlich von einem eigenen Social-Media-Post distanziert. "Wir haben es entfernt, sobald wir das erfahren haben", kommentierte Trump am Freitagabend (Ortszeit) ein Video, in dem Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen verunglimpft worden waren. Auch führende Republikaner hatten sich empört gezeigt. "Ich habe keinen Fehler gemacht, ich muss mich um tausende Dinge kümmern", wies Trump die Verantwortung von sich.

Das Video war auf dem persönlichen Account Trumps auf dessen Onlineplattform Truth Social veröffentlicht worden. Es war rund zwölf Stunden online und wurde tausendfach geliked, ehe das Weiße Haus ihn zurückzog und erklärte, ein Mitarbeiter habe ihn "irrtümlich veröffentlicht".

Trump will Video vor Veröffentlichung nicht gesehen haben

In dem Video waren kurz die lachenden Köpfe von Michelle und Barack Obama auf Affenkörpern zu sehen. Der erste afroamerikanische Präsident und seine Ehefrau tanzten darin vor einer Dschungel-Kulisse. Im Video ging es um vermeintliche Beweise für Manipulation bei der Präsidentschaftswahl 2020, die Trump gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte. Der Rechtspopulist behauptet bis heute wahrheitswidrig, der Wahlsieg sei ihm "gestohlen" worden.

Trump rechtfertigte sich nun mit der Aussage, dass er nur den Anfang des Videos gesehen habe, in dem es um den vermeintlichen Wahlbetrug ging. Danach habe er Mitarbeiter mit der Veröffentlichung betraut. "Niemand wusste, dass das (die Passage mit den Obamas in Affenkörpern, Anm.) am Ende war. Wenn sie sich das angeschaut hätten, hätten sie es gesehen und vermutlich hätten sie das Fingerspitzengefühl gehabt, es zu löschen", sagte der Präsident.

Scharfe Kritik aus Reihen der Republikaner

Den Ausschlag für den Rückzug des Videos gab offenbar die scharfe Kritik aus den Reihen der Republikaner. "Das ist die rassistischste Sache, die ich je aus diesem Weißen Haus gesehen habe", schrieb der Trump-nahe Senator Tim Scott im Onlinedienst X. "Der Präsident sollte sie entfernen", forderte Scott, der selbst schwarz ist.

Ähnlich äußerten sich andere Republikaner im Kongress, darunter Senator Pete Ricketts: "Eine vernünftige Person sieht den rassistischen Kontext", schrieb er über das Video. Er rief das Weiße Haus auf, den Clip zu entfernen und um Entschuldigung zu bitten.

Empört äußerten sich auch führende Demokraten: Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien und Trump-Kritiker Gavin Newsom warf dem Präsidenten "widerliches Verhalten" vor. Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, der Afroamerikaner Hakeem Jeffries, nannte Trump einen "abscheulichen, gestörten und bösartigen Widerling".