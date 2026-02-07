Astronomen atmen auf
Warum der gerettete Nachthimmel über Chile auch für Österreich relevant ist
Das Very Large Telescope der ESO wurde in der Atacama-Wüste errichtet, weil dort kein künstliches Licht den Himmel trübt.
© ESO/Beletsk
Der einzigartige Nachthimmel der chilenischen Atacama-Wüste bleibt für astronomische Beobachtungen erhalten: Ein US-Energiekonzern hat nach eigenen Angaben seinen umstrittenen Plan aufgegeben, in der unmittelbaren Nähe des Parabel-Observatoriums VLT eine Industrieanlage zu errichten.