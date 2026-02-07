Lawinen-Unglücke in Norditalien: Mindestens ein Toter und zwei Schwerverletzte

Trient – In der norditalienischen Alpenregion Valtellina hat am Samstag eine Lawine drei Skitourengeher erfasst. Eine Person kam ums Leben. Eine weitere Person konnte sich selbst aus den Schneemassen befreien, ein dritter Skitourengeher gilt als vermisst. Rettungskräfte sind im Einsatz, wie Medien berichtete. Die Lawine löste sich gegen 12 Uhr in der Gemeinde Albosaggia in der lombardischen Provinz Sondrio.

Vier Skitourengeher im Trentino von Lawine erfasst

Auch in der Nähe von Bellamonte im Trentino hat eine Lawine am Samstag eine Gruppe von Skitourengehern erfasst. Die Lawine löste sich im Gebiet Forte Buso oberhalb des Paneveggio-Sees. Nach Angaben der Retter waren vier Personen betroffen. Eine großangelegte Such- und Rettungsaktion wurde eingeleitet, alle vier Skitourengeher konnten lebend geborgen werden. Nach Angaben der Rettungskräfte befindet sich eine Person in lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus Santa Chiara in Trient.