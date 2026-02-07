Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Lawinen-Unglücken in Norditalien

Trient – In der norditalienischen Alpenregion Valtellina hat am Samstag eine Lawine drei Skitourengeher erfasst. Zwei Personen kamen ums Leben. Ein dritter Skitourengeher konnte unversehrt geborgen werden. Die Lawine löste sich gegen 12.00 Uhr in der Gemeinde Albosaggia in der lombardischen Provinz Sondrio an einem Tag, an dem hohe Lawinengefahr herrschte, berichteten italienische Medien.

Aus einer weiteren Lawine wurden vier Personen lebend geborgen. Dies krachte im Gebiet Forte Buso oberhalb des Paneveggio-Sees im Trentino ins Tal. Eine großangelegte Such- und Rettungsaktion wurde eingeleitet, alle vier Skitourengeher konnten lebend geborgen werden. Nach Angaben der Rettungskräfte befindet sich eine Person in lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus Santa Chiara in Trient. Eine weitere Person gilt als schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Über die Herkunft der Skitourengeher gab es vorerst keine Angaben. (TT.com, APA)