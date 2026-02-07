Tiroler Eisschnelllauf-Debütantin Rosner über 3000 Meter nicht im Spitzenfeld

Mailand – Eisschnellläuferin Jeannine Rosner ist am Samstag in Mailand bei ihrem Olympia-Debüt über 3.000 m im 20-köpfigen Feld nur auf Rang 19 gekommen. Die 19-jährige Tirolerin blieb in ihrer für gewöhnlich besten von vier bei diesen Spielen geplanten Distanzen unter ihren Möglichkeiten, allerdings hatte sie zuletzt eine hartnäckige Verkühlung gehandicapt. Gold ging an ihrem 35. Geburtstag mit olympischem Rekord überlegen an die Italienerin Francesca Lollobrigida (3:54,28).

Die weiteren Medaillen sicherten sich die Norwegerin Ragne Wiklund (3:56,54) und die Kanadierin Valerie Maltais (3:56,93). Rosner blieb in 4:04,42 Min auf die Hundertstel genau zehn Sekunden über ihrem österreichischen Rekord, aufgestellt als Juniorinnen-Weltrekord im November beim Weltcup in Calgary allerdings auf einem deutlich schnelleren Eis. Diesen Rückstand darauf hatte sie sich jedoch nicht erwartet, schüttelte nach Absolvierung der drei Kilometer auch den Kopf. Ihre Rundenzeiten hatten sich im Lauf des Rennens stetig verschlechtert, in der normal noch einmal schnelleren Schlussrunde war sie entkräftet rund drei Sekunden langsamer als zu Beginn.