Larven aus Leidenschaft

Wie ein Ellbögener der Tiroler Fasnacht seit einem halben Jahrhundert ein Gesicht gibt

Egal ob unter der Maske oder an der Werkbank: Norbert Danler brennt für die Fasnacht. Seit 1971 schnitzt er Larven in seiner kleinen Werkstatt in Ellbögen.
Clemens Markart

Die Fasnacht ist in Tirol wieder in vollem Gange. Damit die groben und grazilen Figuren den Winter gebührend austreiben können, braucht es immer wieder neue Holzmasken. Einer, der sie schnitzt, ist Norbert Danler. Bis nach Japan haben es die Larven des Ellbögeners bereits geschafft.

