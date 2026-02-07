Larven aus Leidenschaft
Wie ein Ellbögener der Tiroler Fasnacht seit einem halben Jahrhundert ein Gesicht gibt
Egal ob unter der Maske oder an der Werkbank: Norbert Danler brennt für die Fasnacht. Seit 1971 schnitzt er Larven in seiner kleinen Werkstatt in Ellbögen.
Die Fasnacht ist in Tirol wieder in vollem Gange. Damit die groben und grazilen Figuren den Winter gebührend austreiben können, braucht es immer wieder neue Holzmasken. Einer, der sie schnitzt, ist Norbert Danler. Bis nach Japan haben es die Larven des Ellbögeners bereits geschafft.