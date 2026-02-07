Fehlende Durchschlagskraft: WSG Tirol verlor zum Frühjahrsauftakt beim LASK

Linz - Die WSG Tirol ist mit einer Niederlage in die Frühjahrssaison gestartet. Die Wattener mussten sich auswärts dem LASK mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Samuel Adeniran (17.) sorgte beim zehnten Sieg im elften Pflichtspiel unter Dietmar Kühbauer für die Entscheidung. Die Tiroler verloren hingegen zum dritten Mal in Folge und bleiben Zehnter. Der LASK zogt mit dem Sieg mit Tabellenführer Salzburg gleich.

Die Linzer startete nach dem Cup-Sieg gegen Blau-Weiß unverändert ins Spiel – und hatte vor rund 9.000 Zuschauern in der Anfangsphase erneut zu kämpfen. Der aufgrund einer Sperre von seinem Assistenten Martin Svejnoha vertretene Philipp Semlic sah auf der Tribüne, dass seine WSG offensiv Akzente setzte. Die Gäste kombinierten ansehnlich und präsentierten sich dadurch als dominantes Team der ersten Viertelstunde. Ein Freistoß von Nicolai Baden Frederiksen zischte an der Stange vorbei (7.).

Die Kühbauer-Elf sollte dennoch vorlegen. Sasa Kalajdzic scheiterte zunächst noch an WSG-Keeper Adam Stejskal, ehe er die Führung einleitete. Adeniran köpfelte eine Flanke seines Sturmpartners ins verwaiste Tor, Stejskal machte bei seinem Ausflug nicht die beste Figur. Vom Ankick weg lag der Ball dann Sekunden später wieder im Netz. Der vermeintliche Ausgleich durch Moritz Wels (18.) zählte jedoch nicht, da Johannes Naschberger in der Entstehung des Treffers seinen Oberarm zu Hilfe genommen hatte. Die Partie verlor danach an Tempo. Der LASK wartete geduldig auf seine Möglichkeiten und hatte den Gegner defensiv besser im Griff. Die WSG vermisste die nötige Durchschlagskraft.

Fußball-Bundesliga (18. Runde): LASK – WSG Tirol 1:0 (1:0) Linz, Raiffeisen Arena, 9.013 Zuschauer, SR Gishamer. Tor: 1:0 (17.) Adeniran LASK: Jungwirth - Cisse (66. Mbuyamba), Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Danek (66. Kacavenda), Kalajdzic (81. Entrup), Adeniran (66. Usor) WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Gugganig - Naschberger, Taferner, Müller, Böckle - Baden Frederiksen (71. Huetz), Wels (71. Hinterseer) - Ola-Adebomi Gelbe Karten: Huetz, Hinterseer

Die zweite Halbzeit begann mit einer Schrecksekunde für den LASK. Kapitän Sascha Horvath blieb nach einem Zusammenstoß offenbar mit Knieschmerzen liegen, konnte aber weiterspielen. Wels kam dem 1:1 nahe, LASK-Torhüter Lukas Jungwirth tauchte erfolgreich ab (54.). Auf der Gegenseite setzte Kalajdzic Krystof Danek in Szene, der Tscheche agierte aber zu eigensinnig.