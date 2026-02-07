Hunderte Teilnehmer

Demo „Grenzen töten“ zog durch Innsbrucker Innenstadt

Der Demozug setzte sich gegen 15.15 Uhr vom Landhausplatz aus in Bewegung.
© Screenshot/Instagram/LinksvomInn

Innsbruck – Unter dem Motto „Grenzen töten“ demonstrierten am Samstagnachmittag hunderte Menschen in Innsbruck „gegen imperialisitische Kriege, Ausbeutung, Völkermord“ und „für sichere Fluchtwege“. Seitens der Veranstalter war von rund 1000 Teilnehmern die Rede.

Die angemeldete Versammlung begann um 14 Uhr mit mehreren Redebeiträgen am Landhausplatz und führte ab etwa 15.15 Uhr über eine festgelegte Route durch die Innenstadt. Laut Polizei – die den Demozug mit mehreren Beamten und Fahrzeugen absicherte – verlief die Kundgebung ruhig, es sei zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen.

Der Demonstrationszug fand sich schließlich vor dem Volkshaus im Stadtteil Reichenau ein, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Um 16.40 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt. (TT.com)

