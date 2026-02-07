Ski-Star trauert um seinen Opa: „Weiß nicht, wie ich Olympia ohne dich durchstehen soll“

Atle Lie McGrath reist nach seinen beiden Weltcup-Saisonsiegen im Slalom von Wengen und Alta Badia als Medaillenanwärter nach Bormio. Doch mit im Gepäck hat der Norweger einen schweren Schicksalsschlag.

Wie der Technik-Spezialist auf Instagram bekanntgab, ist sein geliebter Opa verstorben. „Gestern Abend bist du während der Eröffnungsfeier friedlich eingeschlafen. Es schmerzt mich unendlich, diese Worte schreiben zu müssen. Gleichzeitig bin ich unendlich dankbar, den besten Großvater gehabt zu haben und so viel Zeit meines Lebens mit dir verbracht zu haben“, schrieb McGrath zu gemeinsamen Bildern.