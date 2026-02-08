Präsidentenwahl in Portugal trotz Sturmfolgen begonnen

In dem von Stürmen getroffenen Portugal hat Sonntagfrüh die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund elf Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, einen Nachfolger des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa zu bestimmen. Als haushoher Favorit gilt der sozialdemokratisch orientierte Politiker António José Seguro von der sozialistischen Partei (PS). Sein Widersacher ist der Rechtspopulist André Ventura von der Partei Chega (Es reicht).

Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ), auf den weiter westlich gelegenen Azoren-Inseln eine Stunde später. Das Staatsoberhaupt hat in dem EU-Land relativ viel Macht. Der Präsident kann sowohl sein Veto gegen Gesetze einlegen als auch das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen.