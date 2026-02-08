Medizinische Versorgung für Asylwerber kürzen: System wäre „teuer und ineffizient“

Der ÖVP-Plan einer Basis-Gesundheitsversorgung für Asylwerber stößt auf Kritik von mehreren Seiten.

Wien – Die von ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker angedachte Einschränkung der medizinischen Behandlung für Asylwerber stößt nur bei den Freiheitlichen auf Gegenliebe. Gesundheitskasse, Ärztekammer und Wissenschafter halten von der Idee nichts. Und auch bei den beiden Koalitionspartnern der ÖVP – der SPÖ und den NEOS – stößt der Vorschlag des Regierungschefs auf wenig Begeisterung.

Der Vorschlag entpuppe sich „bei näherem Hinsehen als teure und ineffiziente Scheinlösung“, meldete sich am Freitag der Obmann der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Gesundheitskasse ÖGK, Andreas Huss, in einer Aussendung zu Wort. Stockers Vorschlag sei in der Praxis kaum umzusetzen, so Huss. Zu sagen, dass es auch die Deutschen so machen, sei zwar rechtlich richtig, aber auch dort müssten Asylwerberinnen und -werber alle notwendigen medizinischen Leistungen erhalten. Es sei aber schwer zu definieren, was medizinisch notwendig ist.

Modell käme teurer

Huss widerspricht auch dem Argument, dass Asylwerber das Gesundheitssystem besonders belasten würden. „Wartezeiten auf Operationen haben nichts mit Asylwerber:innen zu tun, sondern mit den begrenzten Kapazitäten in den Spitälern.“ Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft seien seltener und kürzer im Spital als solche mit Staatsbürgerschaft.

Die Ärztekammer wiederum beruft sich auf den hippokratischen Eid und auf das Ärztegesetz, wonach „alle Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln“ seien.

Als „wenig zielführend“ bezeichnete der Gesundheitswissenschafter Kayvan Bozorgmehr von der Universität Bielefeld diese Art der Argumentation im Interview mit dem Ö1-Mittagsjournal. Studien aus Deutschland hätten gezeigt, dass die Gesundheitskosten pro Kopf bei Asylwerbern in der Basisversorgung um 40 Prozent höher sind, als wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen wären.

Dadurch, dass Asylwerber erst bei akuten oder schmerzhaften Fällen versorgt werden, würden Patienten, die frühzeitig hätten behandelt werden können, „in den Notfallsektor“ rutschen. Bozorgmehr stellte hier die rhetorisch gemeinte Frage, ob wir bei österreichischen Patienten Einsparungen erwarten würden, wenn sie erst später behandelt werden. Bei der Gerechtigkeit im Gesundheitssystem gehe es auch um die Frage, ob Personen die Möglichkeit hatten, sich an den Kosten zu beteiligen. Das wäre bei Neuangekommenen nicht der Fall. (TT.com, APA)