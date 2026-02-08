Zwei Verletzte in Wattens: Auto erfasste Fußgängerin, Kollision mit Radfahrer

Wattens – In Wattens ereigneten sich am Samstag gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen ein Radfahrer und eine Fußgängerin verletzt wurden.

Am Nachmittag erfasste ein Auto auf der Tiroler Straße (B171) eine Frau. Als der 31-jährige Pkw-Lenker aus einer Garagenausfahrt auf die Bundesstraße fuhr, übersah er offenbar die 54-jährige Fußgängerin, die gerade einen Zebrastreifen überquerte. Es kam zur Kollision, die Frau stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf, berichtet die Polizei. Sie erlitt dabei eine Rissquetschwunde und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Hall eingeliefert.

Kollision zwischen Auto und Radfahrer

Kurz vor Mitternacht kam es dann auf der Fritzener Straße (L223) zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 23-jährige Autolenker fuhr von Süden kommend in einen Kreisverkehr ein, während der 66-jährige Radfahrer diesen mit seinem Fahrrad in Richtung Osten befuhr.