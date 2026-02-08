Olympia live! So steht es aktuell bei der Abfahrt der Frauen in Cortina

Die Olympia-Abfahrt der Frauen wurde am Sonntag vom schweren Sturz von Lindsey Vonn überschattet. Die US-Läuferin musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus geflogen werden. Mit uns seid ihr beim Rennen live dabei!

Die Skiwelt hält ein weiteres Mal die Luft an: Lindesey Vonn kam bei der Abfahrt der Damen am Sonntag in Cortina d‘Ampezzo schwer zu Sturz. Der US-Skistar blieb nach wenigen Fahrsekunden mit der Hand in einem Tor hängen, verlor in der Luft die Orientierung und prallte mit voller Wucht auf die eisige Piste.

Die 41-Jährige musste minutenlang behandelt und für den Abtransport per Rettungshubschrauber vorbereitet werden. Es ist zu befürchten, dass sich Vonn, die mit einem Kreuzbandriss gehandicapt ins Rennen gegangen war, erneut schwer verletzte.

Das Rennen ist noch im Gange. Vonns Landsfrau Breezy Johnson liegt in Führung.