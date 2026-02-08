Tragödie um Vonn: Schwerer Sturz in Abfahrt überschattete Gold-Triumph von Johnson

Die Olympia-Abfahrt der Frauen wurde am Sonntag vom schweren Sturz von Lindsey Vonn überschattet. Die US-Läuferin musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus geflogen werden. Ihre Landsfrau Breezy Johnson schnappte sich unterdessen nach dem WM-Titel auch Olympia-Gold. Österreichs Ski-Damen gingen leer aus.

Die Skiwelt hielt am Sonntag ein weiteres Mal die Luft an: Lindsey Vonn kam bei der Abfahrt der Damen in Cortina d‘Ampezzo schwer zu Sturz. Der US-Skistar blieb nach nur 13 Fahrsekunden mit der Hand in einem Tor hängen, verlor in der Luft die Orientierung und prallte mit voller Wucht auf die eisige Piste. Zu allem Überfluss ging die Skibindung nicht auf.

Video | Drama nach 13 Sekunden

Die 41-Jährige musste minutenlang behandelt und für den Abtransport per Rettungshubschrauber vorbereitet werden. Es wird befürchtet, dass sich Vonn, die mit einem Kreuzbandriss gehandicapt ins Rennen gegangen war, erneut schwer verletzte. „Es ist eine Tragödie, aber so ist der Skirennsport manchmal“, schüttelte ein sichtlich gezeichneter FIS-Präsident Johan Eliasch im Ziel den Kopf.

Es sollte nicht der einzige schwere Sturz an diesem Tag bleiben. Auch Cande Moreno aus Andorra musste von der Pistencrew behandelt und mit dem Rettungshubschrauber Richtung Krankenhaus geflogen werden.

Johnson schaffte Gold-Double

Der Sieg ging unterdessen an Vonns Landsfrau Breezy Johnson. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem WM-Titel in Saalbach hängte sie sich auch Olympia-Gold in der Abfahrt um den Hals. Hinter der 30-Jährigen landeten die Deutsche Emma Aicher (+0,04 Sekunden) und die Italienerin Sofia Goggia (+0,59 Sekunden) auf den weiteren Podestplätzen.

Österreichs Ski-Damen gingen leer aus. Cornelia Hütter belegte den bei Olympia undankbaren vierten Platz. 0,27 Sekunden fehlten der Steirerin auf ihre erste Medaille bei Winterspielen. „Ich hatte leider einen Fehler, sonst hätte ich um Bronze fahren können. Das tut schon weh“, gestand Hütter.

Ariane Rädler wurde Achte, Mirjam Puchner Elfte. Nina Ortlieb schied nach einem Fahrfehler aus. „Mit der steigenden Form, steigt auch die Risikobereitschaft. Leider lande ich zuletzt zu oft im Schnee“, ärgerte sich die Vorarlbergerin, die zum Glück unverletzt blieb.