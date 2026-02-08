Mutprobe gefällig? Acht unheimliche Orte in Tirol, an denen es spuken soll

Innsbruck – Wenig schreckhaft ist Wolfgang Morscher von der Universität Innsbruck. Er gilt als wandelnde Bibliothek der Sagen und Legenden und kennt so manche Geheimtipps – sogar im Alltag könne man Spuk begegnen, sagt er: „Wirklich unheimlich soll es jetzt im Winter auf den Almen zugehen. Es ist eine alte Mutprobe, in Tirol im Winter auf der Alm etwas bei der Almabfahrt Vergessenes zu holen.“ So mancher sei nach dieser Wette und schrecklichen Erlebnissen auf der winterlichen Alm nur noch stumm oder unansprechbar zurückgekommen.