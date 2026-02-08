Snowboard-Krimi in Livigno

Erste Medaillen für Österreich: Payer und Karl fahren im Finale um Olympiagold

Sabine Payer hat eine Medaille fix.
Sabine Payer hat ihre erste Olympiamedaille fix in der Tasche. Die Kärntnerin, die Titelverteidigerin Ester Ledecka aus Tschechien ausgeschaltet hatte, fährt am Sonntag im Finale des Parallel-Riesentorlaufs der Snowboarder um Gold.

Bei den Herren gibt es ebenfalls eine Medaille. Benjamin Karl tritt im Finale gegen den Koreaner Kim Sangkyum zur Titelverteidigung an.

Der Bewerb ist aktuell noch im Gange. (TT.com)

