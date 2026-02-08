Erste Medaillen für Österreich: Karl holt erneut Gold, Payer gewinnt Silber

Auf die Parallel-Snowboarder ist Verlass: Benjamin Karl und Sabine Payer brachen am Sonntag für Österreich den Medaillenbann bei den Olympischen Spielen 2026.

Österreichs Snowboarder haben am Sonntag bei den 25. Olympischen Winterspielen in Livigno groß zugeschlagen. Sie holten die ersten beiden Medaillen für das ÖOC-Team. Benjamin Karl sorgte sensationell wie schon 2022 für Olympia-Gold im Parallel-Riesentorlauf und kürte sich endgültig zu einer österreichischen Sport-Ikone.

Zuvor hatte die Kärntnerin Sabine Payer ihren „Olympiafluch“ besiegt. Sie krönte ihre Karriere mit Silber und verlor erst im Finale gegen Zuzana Maderova.

Benjamin Karl, der schon vor den Spielen über einen kompletten olympischen Medaillensatz verfügt hatte, rang im Finale den Südkoreaner Kim Sang-kyum um 0,19 Sekunden nieder, war zuvor noch zurückgelegen. Nach Silber 2010, Bronze 2014 und Gold 2022 triumphierte der fünffache Weltmeister neuerlich im Zeichen der Fünf Ringe.

Payer schaltete Ledecka aus

Payer ebnete sich im Viertelfinale den Weg zur Medaille: Sie besiegte die tschechische Favoritin Ester Ledecka um sechs Hundertstel und danach auch im Halbfinale die spätere Bronzegewinnerin Lucia Dalmasso aus Italien. Im großen Finale musste sich die 33-jährige Kärntnerin dann aber mit Zuzana Maderova Ledeckas Landsfrau nach mehreren Fehlern um 0,83 Sekunden geschlagen geben. (APA, TT.com)